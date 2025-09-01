Mari Valosaari jättää radion: "Arvomaailmani pakottaa valitsemaan illat kotona"

Mari Valosaari on vielä kaksi kuukautta äänessä Radio Novalla.

Juontaja Mari Valosaari ilmoitti Instagram-tilillään lopettavansa radiossa. Valosaari julkaisi lopettamispäätöksen lisäksi otoksia vuosien varrelta ja kertoi, miksi päätyi ratkaisuun.

– Arvomaailmani pakottaa mut valitsemaan illat kotona. Rakastan radion tekemistä, mutta enemmän rakastan lapsiani, Valosaari aloittaa kirjoituksen.

Radiojuontaja on äänessä vielä seuraavat kaksi kuukautta Radio Novan illoissa.

– Ihan tarkkaan en tiedä mitä marraskuusta eteenpäin tuun tekemään, mutta ainakin syön illallista lasteni kans ja peittelen heidät nukkumaan.

– Uskon että tämä on myös mahdollisuus jollekin upealle uudelle. Kiitos Bauer Media ja Radio Nova näistä lähes kuudesta vuodesta mitkä ovat olleet erityisen merkityksellisiä vuosia mun uralla. Koko talo on täyttä kultaa.