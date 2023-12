Mari Valosaari avoimena kauneusoperaatioistaan: "Kun se oli tehty ajattelin, että vau"

Radiojuontaja Mari Valosaari vieraili Huomenta Suomi -ohjelmassa puhumassa muun muassa teettämistään kauneusoperaatioista. Valosaari on nostanut aihetta avoimesti esille myös omilla sosiaalisen median tileillään ja kertonut esimerkiksi botoxin ottamisesta sekä silmäluomileikkauksestaan.

– Ensimmäisenä botoxilla lähdettiin laukaisemaan niitä päänsärkyjäni. Mutta sitten ajattelin, että no laitetaan vähän tuonnekin, otetaan nuo juonteet pois tuosta otsalta. Ja sitten ajattelin, että jatketaan tätä otsahommaa, koska se näyttää kivalta, Valosaari kertoi nauraen.

– Se on lähtenyt semmoisesta niin sanotusti lääkinnällisestä syystä.

Julkista työtä Valosaari on tehnyt pitkään, muttei tunne kokevansa ulkonäköpaineita.

– Ehkä minulla on myös semmoinen pieni kapina siinä, että tämä on normaalia ja haluan normalisoida tämän niille ihmisille, jotka näin haluavat tehdä. Kenenkään ei tarvitse tehdä mitään, mitä vaikka muut tekee. Mutta jos sinulla on semmoinen tunne, että haluat tehdä jotain itsellesi, niin saat sen tehdä.