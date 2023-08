Suvi Hartlin jäi pois radiosta – "Pää ei oikein pysynyt mukana"

Radiojuontaja Suvi Hartlin erosi miehestään Jussi Mäntysaaresta viime kesänä. Hartlin kertoi tuolloin sosiaalisessa mediassa, ettei eropäätös ollut helppo ja he pohtivat pitkään asiaa. Dramatiikkaa eroon ei liittynyt.

– Mä halusin pitää hetken breikkiä radioduunista, koska pää ei oikein pysynyt mukana siinä mitä kaikkea henk.koht. elämässä on tapahtunut. Kun mua stressaa, ekana lähtee yöunet. Ja sitten ruokahalu. Ja pian paketti onkin valmis.

– Teen pitkiä lenkkejä, kuuntelen paljon musaa ja saunon. Ai niin, ostin myös ostin myös uuden kivan peiton ja diffuuserin, joten kyllä uni kohta löytää mut. Kiitos viesteistä, mä oon pian ihan ok. Ehkä ens viikolla taas radiossa, who know, Hartlin päättää kirjoituksensa.