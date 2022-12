Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen elävät ruuhkavuosia kuuden lapsen uusperheessä – antavat kullanarvoisen vinkin kaikille vanhemmille

Syksystä 2017 asti yhtä pitäneet taiteilija Manuela Bosco , 40, ja laulaja Tuure Kilpeläinen , 52, elävät uusperhearkea. Boscolla on kaksi lasta, vuonna 2014 syntynyt tytär ja vuonna 2016 syntynyt poika aiemmasta liitosta näyttelijä Kasimir Baltzarin kanssa. Kilpeläisellä taas on aiemmasta liitostaan kaksi teini-ikäistä tytärtä.

– Aika lapsipainoitteississa merkeissä on päivä mennyt. Hulinaa riittää. Bosco kuvailee uusperhe-elämää MTV Uutisten Linnan etkot -lähetyksessä hotelli Kämpissä.

– Erityisesti nyt kun elämämme murrosaikaa, sillä on suuri merkitys. Uskon, että olemme menossa ymmärtäväisempää maailmaa kohti. Tämä aika on nostattanut arvostusta luontoa ja isovanhempiamme kohtaan. Meille on annettu valtava lahja, Bosco totesi lähetyksessä.