Mansikkasato kypsyy juhannukseksi, alkuviikon lämpöaalto kirittää kasvua

Juhlapöytiin on jo saatu mansikkaa kasvihuoneista ja tunneliviljelmiltä, mutta pelloilta mansikkaa kerätään perinteisesti juhannuksen jälkeen. Peltonen sanoo, että alkukauden mansikat ovat suurempia ja paremman makuisia, ja siksi mansikan ostajan ja säilöjän kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Mansikkakausi kestää perinteisesti 3–4 viikkoa, mutta helle saattaa lyhentää sitä.

Peltosen mukaan varhaisperunoita tulee kauppoihin jatkuvasti enemmän ja paras satokausi alkaa olla pian käsillä. Viileys on hidastanut hieman perunasadon kasvua, vaikka perunat kypsyvät tavanomaisessa aikataulussa.

Kauppoihin on pian tulossa myös avomaan vihanneksia, kuten kesäsipulia ja varhaisporkkanaa. Herneitä saadaan vasta heinäkuun puolenvälin jälkeen.

Mansikan hinta saattaa nousta

– Tämä kevät on ollut vanhan ajan normaali kevät, vaikka muutamina viime vuosina kevät on ollut lämmin. Tämä on viljelijöille aika perustilanne, Wirtanen kertoo STT:lle.