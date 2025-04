Manchester Unitedille todella nolo merkkipaalu

Manchester Unitedin rämpiminen sen kuin jatkuu Englannin Valioliigassa. United hävisi sunnuntaina Manchesterissa Wolvesille 0–1.

Ottelun ratkaisu syntyi 77. minuutilla, kun Pablo Sarabia painoi pallon verkkoon.

Unitedin viime aikojen Valioliiga-saldo on murheellista luettavaa. Se pelasi 6. huhtikuuta tasan Manchester Cityn kanssa (0–0). Muuten Red Devils on kokenut huhtikuun aikana pelkkiä Valioliiga-tappioita (1.4. Nottingham 0–1, 13.4. Newcastle 1–4 ja 20.4. Wolves 0–1).

United on hävinnyt tällä kaudella 15 ottelua Valioliigassa. Tämä on ensimmäinen kerta koskaan, kun United on kokenut yhtä monta tappiota yhden Valioliiga-kauden aikana.

United on Valioliigassa sijalla 14. Wolves nousi sen kanssa nyt tasapisteisiin (38).

United eteni Eurooppa-liigassa dramaattisesti jatkoon, kun se kaatoi jatkoajalla Lyonin 5–4. United kohtaa Eurooppa-liigan välierissä espanjalaisen Athletic Bilbaon.