Manchester City -paidassa menestynyt huippuvahti lopettaa uransa

– Tämä on asia, jota olen miettinyt jo jonkin aikaa. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää aikaa (päätökselle). Fyysisesti tunnen oloni hyväksi, mutta en halua, että kroppani tekee lopettamispäätöstä puolestani, Hart perustelee Celticin videolla .

Hart on pelannut Celticissä kaudesta 2021-22 lähtien ja kantanut päävastuuta perinteikkään skottijätin tolppien välissä. Tällä kaudella Hart on pelannut 25 liigaottelua. Celtic on 26 pelatun kierroksen jälkeen sarjassa toisena.