Maltalle pääsevät nyt vain kaksi kertaa koronavirusta vastaan rokotetut – "Meidän on suojeltava yhteiskuntaamme"

Maltan terveysministeri Chris Fearne ilmoitti asiasta perjantaina. Koronavirustartuntojen määrä on tuplaantunut Maltalla maanantain jälkeen.

– Olemme ensimmäinen EU-maa, joka näin tekee, mutta meidän on suojeltava yhteiskuntaamme, Fearne sanoi.

Aikaisemmin maahan on päässyt EU-maista rokotettuna tai negatiivisen koronatestin kera. Ainoastaan Briteistä saapuvilta on tähän mennessä vaadittu täyttä rokotussuojaa ennen saarelle saapumista Iso-Britanniassa leviävän delta-variantin takia.

Ainoa poikkeus ovat 5–12-vuotiaat Maltalle saapuvat lapset, joilla on todistus negatiivisesta koronatestistä ja jotka matkustavat täyden rokotesuojan saaneen aikuisen kanssa.

Uudet tapaukset tulivat nuorten mukana

Fearnen mukaan uusimmat koronatartunnat ovat tulleet nuorten, erityisesti englannin kielen kursseille osallistuvien turistien mukana. Vaikka heillä on ollut maahan saapuessa todistus negatiivisesta koronatestistä, he ovat olleet rokottamattomia. Kielikoulut on määrätty suljettaviksi keskiviikosta alkaen.