Malminkartanon Alepa-taposta epäilty mies määrättiin mielentilatutkimukseen – käräjäoikeus passitti samalla tutkintavankeuteen

Henkirikoksesta epäilty 31-vuotias mies otettiin kiinni pari tuntia tapahtuneen jälkeen. Mies löydettiin junasta Helsingin päärautatieasemalta. Poliisi on kertonut kiinnioton sujuneen rauhallisesti.

Poliisi on jo kuulustellut epäiltyä ja puukotusta todistaneita silminnäkijöitä. Poliisi ei ole kuitenkaan ottanut kantaa keskustelujen sisältöön tai epäillyn henkirikoksen mahdolliseen motiiviin.

Asiassa on nostettava syyte 22. helmikuuta 2023 mennessä. Poliisi on sanonut kertovansa tapauksesta lisätietoja vasta, kun asia on edennyt syyteharkintaan.