Mahtivonkale löi ivalolaiset kalamiehet ällikällä: Tässä on Suomen suurin muikku!

– Kalahallilla todettiin, että muikku se on. Seuraavana päivänä vietiin kala luonnonvarainkeskuksen edustajalle. Hän totesi, että kyseessä on yhdeksänvuotias muikku, joka painaa 634 grammaa, Temonen kertoo MTV Uutisille.

Suomen ennätys

– Täältä on tullut kyllä isoja muikkuja aikaisemminkin, edellinen ennätys Inarijärvestä ja koko Suomesta oli 550 grammaa. Meillä on näyteaineistossa pari yksilöä, jotka ovat 400 gramman molemmin puolin

Muikku on istutettu Inarijärveen

– Järvi on iso ja kalalle on löytynyt sopiva ekologinen lokero. Muikku on löytänyt hyvin paikkansa järvestä, se kasvaa isoksi ja vanhaksi. 13-vuotiaat muikut ovat olleet vanhimpia kaloja, joita on saatu, Salonen kertoo.