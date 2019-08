Macron: G7-maat auttavat Amazonin palojen piinaamia maita niin nopeasti kuin mahdollista

Eilen puolestaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk lupasi, että EU on valmis tarjoamaan taloudellista apua Amazonin tulipalojen torjumiseksi.

Brasiliassa on rekisteröity tänä vuonna jo liki 78 500 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on ollut Amazonilla.