Katainen sademetsäpaloista MTV Uutisille: Mitään EU-kriisikokousta asian tiimoilta ei järjestetä – sademetsäpalot jatkuneet jo vuosia

Kataisen mukaan saman mittakaavan sademetsäpalot ovat jatkuneet jo vuosia Amazonissa. Ero esimerkiksi viime vuoden paloon on kuitenkin se, että etäpesäkkeitä on useampia.

Jyrki Katainen on tyytyväinen siihen että muu maailma kiinnittää nyt metsäpaloihin huomiota, toisin kuin takavuosina.

Kataisen mukaan EU ei kuitenkaan ole järjestämässä mitään kriisikokousta asian tiimoilta kuten on uutisoitu. Sen sijaan G7-maat tapaavat Ranskassa ja presidentti Emmanuel Macron on halunnut metsäpalot asialistalle. Paikalla EU:ta edustamassa on Donald Tusk.