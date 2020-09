Maastopalot herättivät australialaiset näkemään eläinten hädän, maa aikoo silti höllentää ympäristönsuojelua

– Tilanne on ollut vähän outo. Australialaiset rakastavat luontoaan ja sen villieläimiä. Monet ovat palojen jälkeen sanoneet, että he eivät olleet tienneet villieläinten ja luonnon tilan vakavuutta.

Ympäristölainsäädäntöä höllennetään

Maan ympäristöministeri Sussan Leyn mukaan muutoksilla halutaan muun muassa vähentää yritysten sääntötaakkaa ja edistää taloutta.

Oppositiossa on syytetty hallitusta siitä, että ympäristöön merkittävästi vaikuttavaa muutosta on viety läpi koronaviruksen leviämisen aiheuttamaan talouskriisiin nojaten. Kritiikin jälkeen maan ympäristöministeri on lupaillut, että ehdotettuihin muutoksiin lisättäisiin myös joitakin sitovia kansallisia standardeja. Uuttaa lainsäädäntöä on määrä käsitellä liittovaltion senaatissa ensi kuussa.