Maanantaina laajenevilla Postin tukilakoilla voi olla laajoja vaikutuksia Suomen vientiin – valtaosa Suomen tavarasta kulkee meriteitse

– Tosin pitää muistaa, että vientialuksista vain noin 20 prosenttia on suomalaisia aluksia. Ulkomaankauppaan suurempi vaikutus olisi sillä, jos alusten lastaaminen loppuisi satamissa, sanoo Penttilä.

Merikuljetusten viennin arvo vaihtelee hieman, mutta se on päivätasolla runsaat 100 miljoonaa euroa. Suomen lipun alla seilaavilla aluksilla viennin arvo on noin 30 miljoonaa euroa päivässä. Tuonnissa kotimaisten laivojen osuus on suurempi.