Maailmanmestari loukkaantui järkyttävällä tavalla – kilpakumppanin kanssa seinään 120 kilometrin tuntivauhdissa: "Ketjunkiristin oli viiden sentin syvyydessä jalassani"

Puolan Piotr Pawlicki ajoi tanskalaista Pederseniä päin ja kaksikko meni hirvittävää vauhtia päin seinää. Pedersen loukkaantui tilanteessa vakavasti ja on nyt puolalaisessa sairaalassa hoidettavana.

– Makaan vuoteessa ja jalkani on nostettu ylös, se on venytettynä, koska se ei ole paikoillaan. Hullua. En tunne oloani kovin hyväksi. Toisella kierroksella yksi tulee alleni. Hän ajoi todella riskillä ja ajoi alleni. Sitten jäimme kiinni toisiimme ja törmäsimme aitaan 120 kilometrin tuntivauhdissa, Pedersen sanoi Ekstra Bladetille.

Pedersen kertoi, että lantio on murtunut kahdesta kohtaa ja hänelle pitää asettaa levy. Sen lisäksi lonkkanivel on repeytynyt.

– Minulla on jalassani reikä, koska ketjunkiristimeni oli viiden senttimetrin syvyydessä jalassani, joten menetin paljon verta viime yönä. Se teki valtaisan veritulpan. He ompelivat minut eilen, mutta joutuivat tekemään uusia toimenpiteitä, koska siitä tuli vain suurempi ja suurempi, Pedersen totesi.

Pedersen toivoo, että pääsisi ambulanssikopterilla kotimaahan Tanskaan ja Odensen sairaalaan. Hän ei kuitenkaan vielä saa lentää, koska on menettänyt todella paljon verta. 45-vuotias tanskalainen oli loukkaantunut jo muutamia viikkoja aiemmin.

– No, se on hullua. Se on hullua. Olin muuten valmiina. Se oli outoa ajamista häneltä. Se oli huono suoritus. Hän mursi molemmat lapaluunsa, Pedersen kertoi.