Maailman pohjoisimmassa asutuskolkassa rikottiin kyseenalaisia lämpötilaennätyksiä

Kanadan ympäristöministeriön meteorologin Armel Castellanin mukaan uusi lämpöennätys on vain yksi esimerkki ilmaston lämpenemisestä muiden joukossa.

Kanadan Alert on maailman pohjoisin paikka, missä on vakituista asutusta. Se sijaitsee vain alle 1000 kilometrin päässä pohjoisnavasta. Alertissa sijaitsee sotilastukikohta. Vuodesta 1950 saakka siellä on toiminut myös sääasema.