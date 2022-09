Maailman kalleimman puolustajan käsittämätön tilasto sai jatkoa – katso videolta jalkapallotähden karu moka

Englanti jäi Kansojen liigan lohkovaiheessa ilman voittoa ja se putosi B-liigaan. Voitoton ottelu jatkoi myös Maguiren synkkää putkea. Maguire on voittanut edellisen kerran kilpailullisen pelin ollessaan avauskokoonpanossa huhtikuussa, kun Manchester United kaatoi Norwichin 3-2. Maajoukkueessa edellinen kilpailullinen voitto on viime marraskuulta. Tuolloin Englanti kaatoi MM-karsinnoissa San Marinon 10-0.

– Tiedän, että kaikki keskittyvät Harryyn, mutta kahdessa ottelussa oli tärkeitä tilanteita, joissa Harry onnistui. Se nostaa aina esille keskustelua, mutta uskon, että näissä hetkissä meidän tulee tukea parhaimpia ja kokeneimpia pelaajiemme, ellemme ole tilanteessa, jossa on kestämätöntä ja mahdotonta valita heitä, Englannin päävalmentaja Gareth Southgate sanoi Reutersin mukaan ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Gareth on uskollinen pelaajille, jotka eivät ole aiemmin jättäneet häntä pulaan. Se on isompi ongelma, jos nämä pelaajat saavat vain vähän peliaikaa seuraavien kuukausien aikana. Siitä tulee iso ongelma, kun mennään ensimmäiseen otteluun (Qatarin MM-kisoissa). Se on iso riski ja ehkä liian iso sellainen, Sutton sanoi BBC Radio 5 Livelle.