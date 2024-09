Maailman aggressiivisin käärme puri ihmistä Tukholmassa – sairaalaan kivuissa yli viikoksi

Keskiamerikankeihäskäärme on yksi maailman aggressiivisimmaksi käärmeeksi tituleerattu kyykäärmeiden heimoon kuuluva myrkkykäärme, joka voi kasvaa joka 2,5-metriseksi. Costa Rican yliopiston mukaan kyseinen käärme sikiää helposti ja viihtyy vaativissakin olosuhteissa, minkä takia se on hyvin yleinen Keski-Amerikassa. Illustrated Science -lehden mukaan käärme on maailman aggressiivisin myrkkykäärme.