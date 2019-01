Maahanmuuttajien kotouttamiskurssit halutaan pakollisiksi – tähän mennessä osallistumista kotouttamiseen ei ole seurattu

"Asiat ovat olleet pitkään ihan levällään"

– Tiedot siitä mitä todellisuudessa on tapahtunut, on kovin puutteellista. Ehkä siihen liittyy sitten se ajatus, että enemmin tai myöhemmin tulijat kiinnittyvät yhteiskuntaan. Meidän havainto on se, että pitää seurata paremmin ja sitten kun on tilastotietoa, voidaan myös puuttua epäkohtiin ja katsoa mitä muutoksia tarvitaan, sanoo tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja SDP:n Eero Heinäluoma.