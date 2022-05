Luvut julki ensimmäistä kertaa: Näin sidonnainen Suomi on Venäjän energiasta – maakaasusta itänaapurin osuus 92 prosenttia

Suurin osa Venäjältä tuodun energian kulutuksesta Suomessa on peräisin fossiilisista polttoaineista. Maakaasun energiakäytöstä 92 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Fossiilisen öljyn kohdalla osuus oli 67 prosenttia ja hiilen 52 prosenttia.

– Suomella ei ole omaa fossiilisten polttoaineiden tuotantoa. Siten ei ole yllättävää, että niitä tuodaan Suomeen merkittäviä määriä Venäjältä, joka on yksi maailman suurimpia fossiilisten polttoaineiden tuottajia ja viejiä, kertoo tiedotteessa Tilastokeskuksen yliaktuaari Ville Maljanen.

Uusiutuvissa energialähteissä Venäjän osuus on paljon fossiilisia pienempi: Tuontia on ainoastaan puupolttoaineissa, joiden Venäjältä tuotu osuus oli 13 prosenttia. Ydinenergian käytöstä Venäjän tuonnin osuus viime vuonna oli 36 prosenttia.

– Venäjän tuonnin osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta on merkittävä, eikä sen korvaaminen ole helppoa, koska monet muutkin maat haluavat korvata venäläisen tuontienergian. Toimiin on kuitenkin jo ryhdytty ja on mielenkiintoista nähdä, miten alas Venäjän osuus laskee tänä vuonna, Maljanen sanoo.