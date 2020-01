Luumäen kunta aikoo tehdä päiväkodissa tapahtuneesta lapsen raahauksesta tutkintapyynnön – asiasta tehty myös rikosilmoitus

Viime marraskuussa uutisoimme Vantaalla sattuneesta vastaavanlaisesta tilanteesta. Katso video tapauksesta:



1:22



Luumäen kunta on tekemässä tutkintapyyntöä päiväkodin työntekijän toiminnasta. Lapsen äiti puolestaan on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Rikosilmoitus on vahvistettu MTV Uutisille myös poliisista.



Viime viikon torstaina sattuneesta tapauksesta on olemassa sivullisen kuvaama video, jonka päiväkodin johtaja Outi Kiviranta ja lapsen vanhempi ovat nähneet. Perhe ja päiväkoti ovat olleet asiasta yhteydessä ja ovat yhdessä miettineet jatkotoimenpiteitä tapahtuneen jälkeen.



Kunta on myös luvannut auttaa äitiä tältä osin ja häntä on opastettu myös mahdollisen kantelun tekemisestä aluehallintavirastoon.

Aluehallintavirasto tietoinen tapauksesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastajan Satu Kilpisen mukaan avi on tietoinen tapauksesta ja Kilpinen itse on ollut yhteydessä Taavetin päiväkodin johtajaan.



Toistaiseksi aviin ei ole tehty tapauksesta kantelua tai valvontailmoitusta, eikä sellaiseen näytä nyt Kilpisen mukaan olevan tarvetta, koska asia on jo hoidossa kunnassa.



– Koska asia on jo poliisitutkinnassa, me emme tutki sitä enää. Sillä silloin se on jo toisen viranomaisen tutkinnassa. Muussa tapauksessa avi tarkistaisi tietenkin asian lainvastaisuuden, Kilpinen kertoo.

Kilpinen uskoo, että jatkoprosessi on nyt hyvässä hoidossa Luumäellä ja työntekijän kannalta on myös ryhdytty toimiin. Päiväkodinjohtajan mukaan työntekijä ei enää ole töissä päiväkodissa.

Kanteluiden määrä lisääntynyt

Etelä-Suomen aluehallintaviraston mukaan kanteluiden määrä on hieman lisääntynyt viime vuonna. Vuonna 2018 kanteluita oli 26 kappaletta, vuonna 2019 tapauksia oli 33.



Niiden lisäksi epäkohta- tai valvontailmoituksia oli 12 kappaletta vuonna 2018 ja viime vuonna 32 kappaletta. Osa kanteluista on siirretty muistutuksiksi käsiteltäväksi kuntiin.



Kilpinen uskoo määrän kasvun syyksi huoltajien lisääntynyttä tietoisuutta.

– Huoltajat ovat kiinnostuneita asioista ja haluavat että asiat menevät oikein. Myös uudesta varhaiskasvatuslaista on rummutettu paljon. Kun tietoisuus lisääntyy, niin myös epäkohdat huomataan helpommin, Kilpinen sanoo.

Aluehallintovirastoon voi tehdä kantelun silloin, kun katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella.

Hallintolain nojalla kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Ryhmien koot puhututtavat

Suuri määrä kanteluista koskee ryhmäkokojen suuruutta, henkilöstön kelpoisuutta tai henkilöstön määrää suhteessa lapsiin.



Osa kanteluista voidaan ohjata muistutukseksi suoraan kunnille varhaiskasvatuslain mahdollistamana.



– Kyse voi silloin olla varhaiskasvatuksen laadusta, tai ryhmän siirtämisestä toisiin tiloihin ja niiden uusien tilojen laadusta, Kilpinen kertoo.



Kanteluita on myös jätetty tutkimatta esimerkiksi siksi, että asia on jo tutkittavana poliisilla, tai ei kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan.

Myös perehdyttyään kanteluun aluehallintovirasto voi jättää asian tutkimatta, jos kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin – ei ole syytä epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden täyttämättä jättämistä.

Maksimirangaistukset uhkasakko tai sulkeminen

Maanlaajuisesti ja alueellisesti kanteluissa ja niiden syissä ei juuri ole eroja. Eniten kanteluja tulee Etelä-Suomen alueelta, koska se on myös voluumiltaan ja väkimäärältään suurin.



Kantelujen seurauksena avi tekee ensimmäisenä selvityspyynnön kunnalle. Sitä voi seurata mahdollinen tarkastuskäynti.