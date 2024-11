Lusi 20 vuotta kiven sisällä – lyömättömästä "Nigerian Mike Tysonista" yllätysuutinen

Paluu

Ibeabuchi on tätä nykyä 51-vuotias ja hän on astumassa 25 vuoden tauon jälkeen nyrkkeilykehään. Mies on ottelemassa Nigerian Port Harcourtissa joulukuussa 47-vuotiasta egyptiläistä Ayman Farouk Abbasia vastaan. Tästä kertovat useat uutissivustot, ja ottelu on merkitty myös nyrkkeilyn tilastosivusto BoxReciin.