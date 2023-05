Luottoluokitusyhtiö: USA:n AAA-luokitus on uhattuna

Luottoluokitusyhtiö Fitch on asettanut Yhdysvaltain AAA-luokituksen tarkkailuun siltä varalta, että luokitusta on tarpeen alentaa. Varautumisen syynä on yhä todennäköisemmältä näyttävä tilanne, jossa maan kongressi ei saa nostettua liittovaltion velkakattoa ennen kuin valtion rahat loppuvat.