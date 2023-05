Demokraattien ja republikaanien riitely velkakatosta ajamassa Yhdysvallat rahapulaan: "Siitä seuraa kaaos!"

Republikaanien leikkauslista sisältää muun muassa tiukennuksia saada valtion avustuksia, mikä satuttaa demokraattien mielestä vähävaraisia. Biden on kutsunut kongressijohtajat kriisipalaveriin ensi tiistaiksi, mutta pikavoittoja tuskin on luvassa.

– Tällä kertaa neuvottelujen draama on tavallista vakavampaa. Ja varmasti vahinkoa ehtii tapahtua ennen kuin he pääsevät sopuun. Todennäköisesti he sopivat tapaamisessa, että potkitaan tyhjää tölkkiä yhdessä. He väliaikaisesti lakkauttavat velkakaton, mikä antaa heille lisäaikaa oikeasti löytää tie neuvotteluihin ja mahdolliseen sopuun, Zandi arvelee.