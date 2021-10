Lunta ja räntää – Pekka Pouta varoittaa "Jos lähtee etelästä pohjoiseen, niin ei mitään asiaa ilman talvirenkaita"

Lumiset ja vetiset sateet ovat marssineet Suomeen voimakkaan tuulen kera. Kovinta tuuli on saderintaman etupuolella, Pouta kertoo. Se voi jopa katkoa sähköjä.

– Ruotsin puolelta on tulossa voimistusta sadealueeseen. Ensimmäinen sade on ollut pitkään Suomen päällä ja seuraava on rantautunut aamun tunteina länteen, Pouta kertoo.