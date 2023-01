Lumivideo "Pikku-Venetsiasta" saa kyynisenkin mykistymään – maisema kuin sadusta

Pikku-Venetsiaksi kutsuttu Rasiglian kylä Keski-Italiassa on juuri saanut hennon lumipeitteen, ilmenee Enexin kuvaamasta videosta. Lumessa sinällään ei ole mitään kummallista, mutta kun kyseessä on lähteistään, puroistaan ja putouksistaan tunnettu kylä, näky on poikkeuksellisen hieno.