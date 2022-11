Lumisateet saapuvat! Uudellemaalle varoitus erittäin huonosta ajokelistä sunnuntaiksi

Sateiden painopiste on Tuomolan mukaan Uusimaa, Hankoniemi ja lounaissaaristo.

– Kertymiä on hankala ennustaa, koska suurin osa sateista jää merelle. Voisiko siinä olla 2–4 senttiä lunta? Mahdollisesti voi tulla enempikin, jos tuuli pääsee sateita painamaan rantaviivaan. Silloin voi tulla yli viitisen senttiä. Todennäköisesti kertymät jäävät lähelle rantaviivaa lauantaina, Tuomola jatkaa.

Suomessa vaikuttaa korkeapaineen alue ja taivas on laajasti pilvessä.

Sateet jatkuvat etelässä sunnuntaina

Tuomola kertoo, että lumisade ei varsinaisesti väisty mihinkään, vaan sunnuntain aikana sateet etenevät pohjoisemmaksi. Mutta kuinka pohjoiseen, siitä on Tuomolan mukaan epävarmuutta.

Kelivaroituksia useammalle alueelle viikonlopuksi

Tuomola kertoo, että kelivaroituksia on annettu viikonlopulle useammalle alueelle.

– Huonoa ajokeliä on laitettu Uudellemaalle, ja sanotaan myös Varsinais-Suomeen ja Etelä-Karjalaan myös. Mutta tässä vaiheessa on vielä vaikea ennustaa, miten sateet etenevät. Todennäköisimmin suurimmat kertymät ovat Uudenmaan alueella. Ja sunnuntaille on erittäin huono ajokeli Uudellamaalla.