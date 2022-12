Lumisade ja jäätävä tihkusade huonontavat ajokeliä idässä ja kaakossa

Ajokeli on lumisateen vuoksi huono Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosassa aamuyhdeksään saakka, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Lähipäivinä luvassa on edelleen lisää lumisateita, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta lauantaina. Maanantaina on tulossa lisää lunta itään ja pohjoiseen. Tiistaina odotettavissa on kaksi lumisadealuetta: toinen maan etelä- ja itäosiin, toinen pohjoiseen.