Lumettajat havaitsivat liekit ja murtautuivat Iso-Syötteen hotelliin – sankarikaksikko evakuoi ihmiset ja kantoi kaasupullot ulos savun keskeltä

Yövuorossa olleet lumettajat ajoivat moottorikelkallaan Iso-Syötteen hotellin ohitse, kun he havaitsivat, ettei kaikki ole hyvin.

– He haistoivat savun ja olivat nähneet, että siellä on jotain vialla. He havaitsivat tulipalon, murtautuivat hotelliin ja aloittivat evakuointityön, Terentjeff kertoo MTV Uutisille.