Lukon unelma hengissä – Kärpät haki valtavan ryöstön Tapparasta

Rauman Lukko on vielä mukana SM-liigan runkosarjan voittotaistelussa, kun se voitti JYPin jatkoajalla 3–2. Pudotuspelipaikasta taisteleva Kärpät haki massiiviset pisteet Tapparalta luvuin 3–0.

Lukko lähti illan otteluun pistepaine niskassaan. Se tarvitsi JYPistä vähintään pisteen, mieluiten kolme, jotta unelma runkosarjavoitosta pysyy elossa.

Omaa pudotuspelipaikkataisteluaan käyvä JYP laittoi tiukasti vastaan haaveilulle. Hurrikaanipaitojen varsinaisen peliajan maaleista vastasivat Santeri Huovila ja Otto Mäkinen.

Pathrik Westerholm toi Lukon 2–2-tasoihin ajassa 52.35. Näistä luvuista mentiin jatkoajalle.

Antoine Morand ratkaisi pelin vain sekunti ennen jatkoajan päätöstä. Lukko nousee nyt viiden pisteen päähän Ilveksestä.

Raumalaisilla on kaksi ottelua jäljellä, Ilveksellä vain yksi. Runkosarjan voittopokaalin osoite on edelleen auki, mutta etu on Ilveksen.

JYP sijalla 14. Sillä on vain yksi ottelu jäljellä. Yhden ottelun vähemmän pelannut Pelicans hengittää viiden pisteen päässä niskaan playout-paikalla.

Kuopiossa kuumaa, Kärpille iso voitto

Kuopiossa TPS:n 1–0 voittanut KalPa taistelee vielä kakkossijasta, sillä se on nyt kolmantena kahden pojon päässä Lukosta.

Kuopiossa mitelty ottelu oli todella kuumatunteinen. TPS:n Leevi Teissala heitettiin isoista ovista pihalle avauserässä, kun hän taklasi Matyas Kantneria. KalPan Jaakko Lantta puolestaan joutui suihkuun kolmannen periodin aikana. Hän taklasi Roni Sevästä polvella. Tilanne käynnisti melkoiset joukkorähinät.

TPS:n tilanne heikkeni. Turkulaiset ovat nyt sijalla 13. Pudotuspelipaikka on vielä kuitenkin aivan auki, sillä matkaa siihen on vain yksi piste. Päävastustajilla Sportilla ja Kärpillä on TPS:n tapaan kaksi matsia pelaamatta.

Kovassa paineessa operoiva Kärpät onnistui ryöstämään jättimäiset pisteet Tapparalta. Julius Hermonen teki voittomaalin avauserässä. Marko Anttila sinetöi 2–0 tyhjiin kaksi minuuttia ennen matsin päätöstä. Minuuttia myöhemmin Patrik Virta kaunisteli vielä kolmannen oululaisille.

Kärpät nousi arvokkaalla voitollaan viimeiselle pudotuspelipaikalle sijalle 12. Joukkue kohtaa viikonloppuna HIFK:n kahdesti. Tappara on yhdeksäntenä.

Illan otteluiden lopputulosten myötä lepovuorossa ollut HPK varmisti paikkansa pudotuspeleissä. Se on tässä vaiheessa sijalla 10. Playoff-paikka on seuralta mainio suoritus. Joukkue vaihtoi syksyllä umpisurkean startin jälkeen päävalmentajaa, kun Mikko Manner korvasi Matias Lehtosen.

SM-liigakierroksen tulokset:

Tappara–Kärpät 0–3

KalPa–TPS 1–0

Lukko–JYP 3–2 ja.