Ilves tarrasi väkevästi runkosarjan voittoon – Pelicans viittä vaille playout-joukkue

SM-liigassa mentiin tiistaina kolmella paikkakunnalla. Tampereen Ilves nappasi jo tuplaotteen runkosarjan voitosta. Varmaa se ei kuitenkaan vielä ole, vaikka Pelicans kaatui 4–2. Lahtelaisten playout-kohtalo on entistä lähempänä sekin, mutta ei saletissa.

Ruotsalaishyökkääjä Carl Klingberg vei sarjakärjen 1–0-johtoon avauserässä. Klingbergin maali oli näyttävää mallia. Pelimiehen jatkosopimuksesta kerrottiin ottelun toisessa erässä. Hän pelaa Ilvekselle ensi kaudellakin.

Toisessa erässä Rasmus Kumpulainen toi epätoivon partaalle ajetut vieraat hetkeksi tasoihin, mutta Ilves mätti perään itsensä 3–1-johtoon alle kolmessa minuutissa.

Päätöserässä Jens Lööke kaunisteli jo 4–1. Pelicans sai vain yhden kavennusmaalin.

Illan matsin lopputulos tarkoittaa, että Ilves varmisti sijoittuvansa runkosarjan kahden parhaan joukkoon. Se johtaa sarjaa seitsemän pisteen kaulalla Rauman Lukkoon, jolla on kuitenkin vielä kolme ottelua Ilveksen yhtä vastaan. Runkosarjan voitto on siis Ilveksen omissa käsissä, mikäli KalPa kaatuu lauantaina. Piikkipaikka voi varmistua jo aiemmin, jos Lukko kompastelee.

Runkosarjan voitto olisi Ilvekselle ensimmäinen sitten kauden 1987–88.

Pelicansin tilanne on nyt entistä tylympi. Se on viimeistä edellisenä playout-paikalla 71 pisteellään. Matkaa kuiville on kolme pojoa, mutta edellä Kärpillä on kolme peliä jäljellä, Pelicansilla vain kaksi. Lahtelaisilla on vielä teoreettiset mahdollisuudet jopa pudotuspeleihin, mutta juuri nyt kahden edelliskevään SM-finalistin tilanne näyttää tuskaiselta.

KooKoo säilytti sensaatiosaumat

Liiga-kevään raikkain ilmestys KooKoo haki 6–4-vierasvoiton HPK:sta. Ville Puhakka teki vieraille kaksi maalia, Kyle Topping osui tuplana kotijoukkueelle.

KooKoo johti kahden erän jälkeen jo 5–2, mutta HPK laittoi homman jännäksi viimeisen viiden minuutin aikana. KooKoon Teemu Engbergin vapauttava 6–4-maali syntyi tyhjiin.

KooKoo pitää suoran puolivälieräpaikan unelman elossa. Se on nyt sarjakutosena 58 ottelun jälkeen. Matkaa nelossijaan on viisi pistettä, mutta SaiPalla, HIFK:lla ja KalPalla on 2–3 ottelua jäljellä. On todennäköistä, että kouvolalaiset aloittavat playoffit 1. kierrokselta.

HPK jatkaa sijalla 10. Se voi nousta enää korkeintaan yhdeksänneksi, eli jos joukkue menee jatkoon, se aloittaa pudotuspelit varmuudella vieraskaukalosta.

Illan kolmannessa pelissä Kiekko-Espoo hävisi yllättäen sarjajumbo Jukureille voittomaalikisan jälkeen 2–3. Espoolaisnippu on seitsemäntenä, Jukurit on varmistanut viimeisen sijansa aikaa sitten.

SM-liigakierroksen tulokset:

HPK–KooKoo 6–4

Ilves–Pelicans 4–2

Kiekko-Espoo–Jukurit 2–3 vl.