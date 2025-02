Lukiolaisten liitolla vakava viesti abilakanasta tuohtuneelle Purralle: "Lukiolaiset ovat uupuneita"

Riikka Purra hämmästelee viestipalvelu X:ssä erään lukiolaisten tekemän penkkarilakanan sanomaa. Penkkarilakanoissa ja ylipäätään penkkareissa tällaiset pilapiirrokset ovat ajan kuva, arvioi Lukiolaisten liiton puheenjohtaja.

Suomen lukiolaisten liiton (SLL) puheenjohtaja Veikka Ormio toivoo, että nuorille annetaan vapaus olla nuoria ja osoittaa mieltään sekä näkemyksiään senhetkisestä politiikasta.

– Mielestäni penkkarilakanat ovat hyvä tapa tehdä näin. Ei penkkareissa varmasti ole tarkoituksena syyllistää yhtään ketään, vaan kertoa siitä yleisestä poliittisesta ilmapiiristä, Ormio kommentoi puhelimitse MTV Uutisille.

Kerroimme aiemmin, kuinka Helsingin Sanomien ottama kuva abilakanasta on lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa ja sen viesti on herättänyt myös kritiikkiä.

– Ei riemulla rajaa, kun hallituksen leikkaukset Mäkkärin kassalle ajaa, lakanassa lukee.

Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra hämmästeli lakanan sanomaa viestipalvelu X:ssä.

– Siis noin 19-vuotiaat abit ovat huolissaan töiden tekemisestä hampurilaisravintolassa, Purra kirjoittaa.

– Mistä tuollainen ylimielinen asenne hyviä nuorten työpaikkoja kohtaan tulee? Onneksi tunnen muunkinlaisia nuoria, hän päättää julkaisunsa.

Palvelualoilla työskentely siirtymävaiheena

Ormio sanoo, ettei Lukiolaisten liitto ota kantaa yksittäisiin lakanoihin, mutta arvioi, että kyseisessä lakanassa on todennäköisesti kyse yhteiskunnallisesta satiirista.

– Penkkarilakanoissa ja ylipäätään penkkareissa tällaiset pilapiirrokset ovat ajan kuva. Niissä usein näkyy sen hetkinen poliittinen ilmapiiri ja esimerkiksi mikä on mielen päällä ja mikä huolettaa.

Monissa paikoissa on näkynyt tänä vuonna lukiolaisten huolet esimerkiksi toimeentulosta.

– Lukiolaisilla on myös vapaus olla luovia ja kertoa oma mielipiteensä. Eli se kuuluu perinteeseen ja traditioon, Ormio lisää.

Huomiota herättänyt lakana kommentoi lukiolaisten työskentelyä McDonald's ravintoloissa. Iltalehden haastattelema, lakanan suunnitellut Helmi Mäkinen huomauttaa, etteivät opiskelijat missään tapauksessa kritisoi työntekoa itsessään lakanalla.

– Meistä kaikki on kyllä tehnyt töitä ja tekee jatkossakin. Enemmän kyse on siitä, että moni joutuu nyt oikeasti miettimään, voiko opiskella ollenkaan. Mietitään, täytyykö pitää välivuosi töitä tehden, jotta on varaa opiskella, Mäkinen sanoi Iltalehdelle.

Artikkeli jatkuu videon jälkeen.

9:25 Katso myös: Näin Riikka Purra perustelee pienituloisiin osuvia leikkauksia.

Myös Lukiolaisten liiton Ormio on samoilla linjoilla. Monille lukiolaisille palvelualalla työskentely on niin sanottu siirtymävaihe korkeakouluopintojen välissä ja on olemassa monenlaisia paikkoja, joissa nuoret työskentelevät ennen kuin työllistyvät tutkintoaan vastaavalle alalle.

– Lukiokoulutus valmistaa korkeakouluopintoihin ja niiden tarkoitus on työllistää jollekin asiantuntija-alalle, hän lisää.

Lukiolaisten uupumus kasvussa

Ormio arvioikin, että kyse ei ole pilkkaamisesta vaan lukiolaisten huolesta siitä, että tästä siirtymävaiheesta myös pääsee eteenpäin tavoiteltuihin korkeakouluopintoihin.

Lukiolaisten ja nuorten lisääntyneestä uupumuksesta ja stressistä on kerrottu viime vuosina laajalti. Työterveyslaitoksen mukaan uupumuksen oireet ovat lisääntyneet nuorilla aikuisilla. Opiskelu-uupumus on lisääntynyt erityisesti yläaste- ja lukioikäisillä tytöillä.

– Lukiolaisia kiinnostaa hallituksen leikkaukset, ja ne huolestuttavat. Lukiolaisilla on kuitenkin haaveita päästä korkeakouluun ja edetä elämässä sellaiselle alalle, joka kiinnostaa, mikä taas tukee Suomen kehitystä myös kansankuntana, Ormio sanoo.

– Lukiolaiset ovat uupuneita lukion aikana ja lukion jälkeenkin niin voi olla, että korkeakoulutus tuntuu liian raskaalta. Ilman ammatillista tai korkeakoulututkintoa voi olla vaikea työllistyä muulle kuin palvelualalle.