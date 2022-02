Lukashenka tapaa Putinin Moskovassa – aiheena ajankohtainen turvallisuustilanne ja venäläisjoukoista sopiminen

Valko-Venäjän ja Venäjän asevoimilla on parhaillaan käynnissä suuret sotaharjoitukset. Valko-Venäjällä pidettävien harjoitusten on määrä päättyä ensi sunnuntaina.

Torstaina sotaharjoituksiin tutustuneen Lukashenkan mukaan venäläisjoukkojen poistumisesta Valko-Venäjältä päätetään tapaamisessa Putinin kanssa. Joukot voivat poistua vaikka päivässä, mutta ne jäävät maahan niin pitkäksi aikaa kun on tarpeellista, Lukashenka sanoi Beltan mukaan.

"Ikuinen presidentti", jos länsi jatkaa painostusta

– Armeijamme on etulinjassa. Meillä täytyy olla kaikkein edistyksellisimpiä aseita. Me joko ostamme niitä tai Venäjä toimittaa niitä meille, koska meillä on yhteinen armeija, Lukashenka sanoi Beltan mukaan.