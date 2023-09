TPS-kulisseissa käänne – johtoportaaseen uusi nimi eduskunnasta

– Sofia Virta on tehnyt työtä haastavista olosuhteista tulevien lasten ja nuorten parissa. Hänellä on myös osaamista ja näkemystä vihreään siirtymään, mikä on keskeinen kysymys Ratapihan monitoimiareena ja Artukaisten liikuntakeskus -hankkeissa. Olemme tosi tyytyväisiä, että saamme Sofian mukaan joukkoomme, hallituksen puheenjohtajana jatkava Kai Koskinen lausui TPS:n tiedotteessa.