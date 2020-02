Löytökissa Pilkku maksoi velkansa: Sinnikäs naukuminen pelasti omistajan häkämyrkytykseltä – Jari oli unohtanut avata pönttöuunin luukut

Elämä on vastavuoroista. Seitsemän vuotta sitten Jari Sundman vaimoineen pelasti maatiaiskissa Pilkun hengenlähdöltä navetasta Kurikan Korvenkylästä.

Pikku oli varoitinta tehokkaampi

Sundmanit asuvat vanhassa Merikaarron kyläkoulussa, joka on lopettanut koulutoiminnan vuonna 1958. Perhe osti melkoista väärinkäyttöä vuosien saatossa kokeneen koulun asunnokseen.

Isäntäväki kehuu pelastaja-Pilkkua

– Sinällään tämä elämämme kera kissojen on hyvin vastavuoroista. Ja kun kissojen kanssa on miltei 24/7, on tullut hyvin huomattua kuinka älykkäitä, tunteellisia nekin ovat.