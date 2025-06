Love Island -finalistipari Iriksen ja Joelin juttu lähti nopeasti lentoon: "Menimme ehkä ohituskaistalla"

Iris ja Joel kertoivat heti Love Island -kuvausten päättymisen jälkeen MTV Uutisille, millaisin tunnelmin he aikoivat jatkaa juttuaan ohjelman jälkeen.

Love Island Suomi -ohjelman 5. tuotantokausi huipentuu jännittävään finaaliin perjantaina 6. kesäkuuta. Finaalissa ohjelman voitosta kilpailevat Patrik ja Emilia, Iris ja Joel, Henri ja Julia sekä Peppina ja Benjamin.

Iris ja Joel kertoivat heti kuvausten päättymisen jälkeen MTV Uutisille olevansa hyvillä ja kiitollisilla fiiliksissä Love Island -matkastaan. Reissu rakkauden saarelle antoi heille molemmille vielä enemmän kuin he olivat etukäteen osanneet odottaa.

– En ehkä osannut ajatella, että pääsemme finaaliin, kun olimme uusin pari. Mutta kun kuuli, millä perustein päätös oli villalaisten puolesta tehty, niin pystyi hyväksymään sen. Oli tosi kivaa, kun he sanoivat, että näkivät meissä potentiaalia. Tosi ihana fiilis, kun pääsi kokemaan ja näkemään viimeisenkin viikon, Joel kertoi.

Iris oli kauden viimeinen uusi sinkku, joka asteli Love Island -villan ovista sisään. Joel puolestaan saapui rakkauden saarelle kymmenen jaksoa ennen Iristä. Kaksikon välillä klikkasi nopeasti.

– Iriksen kanssa jutteleminen oli tosi luontevaa, juttelimme tosi nopeasti herkistä ja aroista aiheista. Nopeasti tuli myös fyysinen vetovoima ja läheisyys, se oli tosi ihanaa. Menimme ehkä ohituskaistalla siihen nähden, miten muut olivat edenneet. Meillä kaikki eteni alkuun aika nopeasti, mikä oli ihanaa, koska se oli tosi luontevaa. Luottavainen fiilis alusta asti, on ollut huippua tutustua Irikseen, Joel sanoi.

Kuvassa Love Island Suomi -ohjelman viidennen kauden finalistiparit sekä juontaja Niko Saarinen.

Iris tiesi villalle saapuessaan, että hänen aikansa rakkauden saarella tulisi olemaan hyvin rajallinen. Fyysisen läheisyyden vastaanottaminen ei ole hänelle läheskään aina helppoa, ja näin ollen hän epäili löytävänsä Love Islandilta lyhyessä ajassa mielitiettyä.

– Tämä oli kyllä ihan täysi yllätys. Oli ihminen, joka oli helppo päästää lähelle, jonka kanssa oleminen tuntui luontevalta ja myös tunteita alkoi kehittymään. Tämä oli tähtiin kirjoitettu homma selvästi, tai sitten vain hyvin osuva casting, Iris pohti.

Love Island -finalistipari Iriksen ja Joelin juttu lähti nopeasti lentoon.

Joel luonnehti Iriksen saapumisen villaan olleen yksi parhaista hetkistä hänen Love Island -taipaleellaan. Hän kiinnostui Iriksestä heti, kun he alkoivat juttelemaan.

– Olimme tosi paljon samaa mieltä asioista, meillä oli luontevaa ja hyvää keskustelua sekä turvallinen olo toistemme lähellä. Totta kai Iris on kaunis ja upea nainen, ulkonäkö vaikuttaa tietenkin myös, mutta minulle kiinnostus tuli yhteydestä, jonka koin tosi nopeasti. Että tässä voisi oikeasti olla jotain isompaa, Joel sanoi.

Keskustelutaitojen lisäksi Iris aisti Joelista heti ensitapaamisella lämmön sekä aitouden.

– Hänestä sai heti tosi autenttisen kuvan, että tyyppi ei vedä mitään roolia, vaan on tässä täysin omana itsenään. Se on minulle puoleensavetävä piirre ihmisessä. Hän oli myös hirmuisen lämmin ja helposti lähestyttävä, ymmärtäväinen ja tuli lähelleni luontaisesti ja minun omia rajojani kunnioittaen. Ne ovat asioita, joita arvostan tosi paljon miehessä.

Kaksikko kuvaili olevansa hyvässä tutustumisvaiheessa. He tunsivat toisensa peruspiirteittäin melko hyvin, ja ihastusta oli ilmassa puolin ja toisin.

– Lähdemme ulkomaailmaan katsomaan, miten arki lähtisi pyörimään. Hyvin alussa olemme vielä, mutta tosi lupaava alku, Iris sanoi.

– Iriksen kanssa on luottavainen, hyvä ja turvallinen fiilis. Odotan innolla tulevaisuutta, miten pystymme yhdistämään arkemme ja millainen tahtotila molemmilla on jatkaa ja yrittää suhdettamme. Toive on, että saisimme pysyvän tarinan, ja sitä kohti ainakin itse unelmoin ja haaveilen, Joel komppasi.