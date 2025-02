Lotta Harala pinkoi kärkiajan Puolassa

Lotta Harala juoksi 60 metrin aidoissa ajan 8,01 Puolan Lodzissa käydyissä yleisurheilukilpailuissa.

Harala juoksi alkuerässä ajan 8,05, mutta loppukilpailussa tamperelainen paransi ja pysäytti kellot aikaan 8,01 sijoittuen toiseksi. Se on kauden kotimainen kärkiaika.

Lodzin kisan voittoon kirmasi Sveitsin Ditaji Kambundji ajalla 7,83. Haralan taakse kolmanneksi jäi kova puolalaisjuoksiaj Pia Skrzyszowska ajalla 8,01.

– Tässä haettiin nyt uutta starttia kaudelle vaikeuksien jälkeen. Aitomista en vielä handlaa, mutta verryttely ja lähdöt kertoivat, että sieltä on tuloillaan parempaa aikaa, Harala sanoo SUL:n tiedotteessa.

Tampereen Pyrintöä edustaja aituri on kärsinyt pohjevammasta joulun jälkeen.

– Siinä on sellainen haaste, kun oli pohjerepeämä, pohkeen reaktiivisuus ei ole vielä samalla tasolla ja juoksu on siksi pudonnut reidelle. Aidan ylitys on ponnahtanut ylös ja juoksu alas, Harala kertoo viitaten ongelmiinsa.

– Olen pystynyt vahvistamaan pohjetta puolitoista viikkoa ja se alkaa tuottaa tulosta. Saatan nyt tehdä niin, että jatkan pohkeen vahvistamista ja kilpailen vasta SM-hallissa.

Ennen Haralaa kauden kotimaan tilastokärkeä pitivät hallussaan Reetta Hurske ja Saara Keskitalo ajalla 8,03.

Klo 20.21 lisätty Haralan kommentit.