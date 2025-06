Los Angelesiin määrättiin yöksi ulkonaliikkumiskielto

Los Angelesin mielenosoituksissa on vastustettu paperittomiin siirtolaisiin kohdistettuja ratsioita.

pormestari Karen Bass on määrännyt kaupungin ydinkeskustaan ulkonaliikkumiskiellon yön ajaksi. Bassin mukaan tarkoituksena on estää ilkivalta ja ryöstely, joita on esiintynyt kaupungissa viime päivien mielenosoitusten yhteydessä.

Ulkonaliikkumiskielto koskee noin 2,5 neliökilometrin kokoista aluetta Los Angelesin keskustassa iltakahdeksan ja aamukuuden välillä. Alueella saavat sinä aikana liikkua vain alueen asukkaat, toimittajat sekä pelastushenkilökunta.