Lola Odusoga siirtyi parrasvaloista tositelevisio-ohjelmien kulisseihin – kertoo mikä ajoi hänet uudelle uralle

Lähes 30 vuoden ajan julkisuuden valokeilassa paistatellut ex-missi Lola Odusoga halusi lähteä kauan haaveilemalle uralleen. Odusogaa on aina kiinnostanut tv-tuotantojen sisältö ja tekeminen, jossa rakennetaan kokonaisuutta.

– Olin aikanaan Selviytyjissä ja siellä päätin, että kun tulen takaisin, niin alan kirjoittaa blogia ja toinen asia on se, että marssin tutulle tuottajalle ja sanon, että haluan nyt tälle puolelle, kerro mitä minä teen.

Toimittajan töitä tv-tuotannoissa tekevä Odusoga on työskennellyt muun muassa Diili, Supernanny, Olen Julkkis… Päästäkää Minut Pois -tuotantojen parissa. Viimeisin työ oli Huippumalli haussa -ohjelma, joka nähdään syksyllä MTV3-kanavalla.

– Olin liekeissä, että tämä tulee takaisin. Olen odottanut. Siitä on liian monta vuotta aikaa, kun se on viimeksi tehty. Sen jälkeen on tapahtunut maailmalla ja mallimaailmassa niin paljon, mikä liittyy myös tuohon ohjelmaan.