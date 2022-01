Lohjalla kateissa 19-vuotias Eetu – poliisi julkaisi nimen ja kuvan

Viimeinen havainto hänestä on 3.1. puolen päivän aikaan Lohjan Maksjoentieltä.

Poliisin mukaan Suonkanta on katoamishetkellä ollut pukeutuneena tummaan tai mustaan lippalakkiin ja tummaan tai mustaan huppariin, jonka päällä on ollut jonkinlainen tumma liivi tai takki. Jaloissaan hänellä on ollut tummat housut ja valkoiset lenkkarit.