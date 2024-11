Liverpoolin supertähdeltä mystinen ulostulo

Salahin, 32, sopimus Liverpoolin kanssa päättyy tämän kauden loppuun, ja tammikuussa hänellä on mahdollisuus neuvotella sopimusdiilistä muiden kuin englantilaisten seurojen kanssa.

– Kärkipaikka liigassa on se paikka, mihin tämä seura kuuluu. Ei vähempään. Kaikki joukkueet voittavat pelejä, mutta lopussa on vain yksi mestari. Ja sitä me haluamme, lauantaina Liverpoolin sarjakärkeen voittomaalillaan Brightonia vastaan nostanut egyptiläissuuruus kirjoitti.