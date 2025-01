Suora lähetys kello 13: Merivoimien ohjusvene valvomaan Itämerta Naton operaatiossa

Helsingin huippukokouksessa julkistettu Baltic Sentry on hiljalleen kasvanut laivoilla ja lentokoneilla. Tavoitteena on suojella vedenalaisia yhteyksiä.

Merivoimien ohjusvene Pori liittyy tänään Naton johdolla toteutettavaan Baltic Sentry -valvontaoperaatioon Itämerellä. MTV Uutiset näyttää suorassa lähetyksessä kello 13 Nato-lipun noston alukselle ja haastattelee myös merivoimien johtoa.

Tehostetun valvonnan tavoitteena on seurata Venäjän niin kutsutun varjolaivaston liikkeitä erityisesti kriittisten merenpohjassa kulkevien yhteyksien lähellä.

Ohjusvene Pori liittyy osaksi Naton pysyvää laivasto-osastoa (SNMG1), jossa on tällä hetkellä jo hollantilainen fregatti Tromp sekä ruotsalainen korvetti Visby.

Porin on määrä operoida osana Naton laivasto-osastoa noin kuukauden ajan.

Baltic Sentryssä on myös mukana Naton pysyvä miinantorjuntaosasto (SNMCMG1) neljällä aluksella. Miinantorjuntaosastossa on tällä hetkellä neljä laivaa Hollannista, Ranskasta, Saksasta ja Virosta. Suomi on jo aiemmin luvannut yhden Katanpää-luokan aluksen enintään kolmen kuukauden ajaksi tämän vuoden aikana.

Merivoimien mukaan tehostettuun valvontaan Itämerellä osallistuu lähiaikoina myös kansallisessa johdossa useita suomalaisia alusyksiköitä, joita vaihdellaan tilanteen mukaan.

Baltic Sentryyn osallistuu laivojen lisäksi myös muun muassa merivalvontakoneita ja meridrooneja. Nato kertoi aiemmin pysyvän laivasto-osaston harjoitelleen Viroon sijoitettujen Hollannin F-35-hävittäjien kanssa.

Reilu viikko sitten Baltic Sentryyn osallistunut ranskalainen merivalvontakone joutui venäläisten häirinnän kohteeksi, kun S-400 ilmatorjuntaohjuspatteri lukitsi koneen tutkaansa.

Eagle S:n rikostutkinta jatkuu

Naton kahden pysyvän merellisen osaston ympärille kootulla Baltic Sentryllä on tiiviit yhteydet kaikkien Itämeren kahdeksan Nato-rantavaltion merivoimien esikuntiin, kertoo SNMG1:n komentaja, hollantilainen lippueamiraali Arjen Warnaar.

– Täällä on jo paljon laivoja. Tapaamme keskittyä SNMG1:een, mutta minulla on hyvin nopeat yhteydet kaikkiin tällä alueella partioiviin Suomen ja Viron aluksiin. Joten jos havaitsen jotain, raportoin heille ja he toimivat nopeasti, Warnaar kuvaili Naval Newsin haastattelussa viime viikolla.

Baltic Sentry operaation aloittamisesta kerrottiin Helsingissä pidetyssä Itämeren Nato-maiden huippukokouksessa aiemmin tässä kuussa. Kokous kutsuttiin koolle sen jälkeen, kun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan Eagle S -tankkerin epäiltiin katkaisseen ankkurillaan useita tietoliikennekaapeleita ja sähkönsiirtoyhteyden Suomen ja Viron välillä.

Rikostutkinta Suomeen pysäytettyä tankkeria ja sen miehistöä kohtaan esitetyistä epäilyistä jatkuu yhä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan teon tahallisuudesta tai Venäjän sotkeutumisesta asiaan ei ole toistaiseksi todisteita, mutta tahallisuutta ei voi myöskään sulkea pois laskuista.