Lionel Messin yksityiskone laskeutui Helsinki-Vantaalle – näin hulppeat varustukset jetistä löytyvät

Yksityiskoneen reitti ennen Helsinkiä on kulkenut Argentiinan Buenos Airesista Kap Verden Espargosiin, josta se jatkoi matkaansa Suomeen. Kone laskeutui Helsinki-Vantaalle Suomen aikaa 15.39.

Jalkapallolehti Goal kertoi aiemmin koneesta löytyvästä hulppeasta varustuksesta. Koneessa on keittiö, kaksi makuuhuonetta ja 16 istumapaikkaa, jotka voidaan kääntää kahdeksaksi vuoteeksi. Lentokoneen pyrstöstä löytyy Messin pelinumero 10.

Oviaukon rappusiin on jopa painettu Messin perheenjäsenten nimet. Koneen arvo on yli 14,3 miljoonaa euroa. Vielä ei ole selvinnyt, että kuka koneella on Suomeen matkustanut.