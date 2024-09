Lionel Messin tilanteessa käänne

Messi loukkasi nilkkansa Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen Copa American finaalissa 14. heinäkuuta (video artikkelin ylälaidassa) ja on ollut siitä saakka sivussa.

Inter Miamin tähdeltä on jäänyt väliin kahdeksan ottelua Pohjois-Amerikan MLS-liigassa ja Argentiinan tämän kuun MM-karsintapelit.

– Kyllä, hän on kunnossa. Hän harjoitteli (torstaina) ja on suunnitelmissa peliä varten. Harjoittelun jälkeen mietimme strategian hänelle, mutta hän on käytettävissä, Inter Miamin argentiinalaisvalmentaja Gerardo Martino sanoi perjantaina.