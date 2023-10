Linda Lampenius kertoo kokeneensa parisuhteessa sen, kun mies on mustasukkainen: "Todella paha olla henkisesti ja fyysisesti"

Dokumentin ensimmäisessä jaksossa Lampenius kertoo olleensa joskus parisuhteessa, jossa häntä on pompoteltu.

Ennen Lampeniuksen nykyistä aviomiestä puolustusasianajaja Martin Cullbergia hänen pidemmät suhteensa ovat olleet sellaisia, että hänen kanssaan on voinut olla vaikeaa olla.

– Koska musiikkini, soittoni ja urani on ollut kuitenkin tärkeämpää kuin mikään muu. Olen tehnyt silloin ne asiat, jotka olen halunnutkin tehdä. Joissakin suhteissa olen saanut kokea aika pahasti sen, minkälaista on, kun mies on mustasukkainen, Lampenius kertoo vakavana dokumentissa.