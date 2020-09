Liittovaltion tuomari jäädytti Trumpin hallinnon Tiktok-latauskiellon Yhdysvalloissa

Trumpin hallinnon mielestä kiinalaisomisteinen videonjakosovellus on uhka kansalliselle turvallisuudelle. Yhdysvallat on väittänyt Kiinan käyttävän sovellusta vakoiluun.

Trumpin hallinto halusi kieltää sovelluksen latauksen Applen ja Googlen sovelluskaupoista maanantaista lähtien. Sovelluksen käyttö on kuitenkin sallittu marraskuun 12. päivään saakka.

Tiktok: Kielto heikentäisi tietoturvaa

Tiktokin mukaan kielto olisi myös tarpeeton, sillä yhtiön Yhdysvaltain toimintojen uudelleenjärjestelystä on jo käynnissä neuvotteluja.

Hallinnon lakimiehet taas väittivät, että presidentillä on oikeus tehdä toimia kansalliseen turvallisuuteen liittyen. He sanoivat kiellon olevan tarpeen, koska Tiktokilla on linkkejä Kiinan hallintoon sovelluksen omistavan kiinalaisyhtiö Bytedancen kautta.