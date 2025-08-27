Liikenne ruuhkautui pahasti Tampereella – katso video valtavasta bussiletkasta

Liikenne ruuhkautui tänään Tampereella ja useita busseja seisoi Hatanpään valtatiellä jonossa.

Eemeli Nieminen ja Baya Morgadinho olivat Tampereella iltaseitsemän aikaan matkalla areenalta kotiin ja joutuivat odottelemaan 20 minuuttia bussia.

Fintraffic tiedotti kahdeksan aikaan, että ruuhka on helpottanut.

Ruuhkan aiheutti tieliikennekeskuksen arvion mukaan kaksi eri syytä.

Koripallon miesten EM-kisat käynnistyivät Tampereella keskiviikkona, mikä on tuonut tieliikennekeskuksen mukaan kaupunkiin runsaasti urheiluyleisöä. Lisäksi keskustassa on nyt lukuisia tietyömaita.

Liikenne etenkin tietyömaiden kohdalla on jonoutunut keskiviikkona selvästi enemmän kuin edeltäneinä päivinä, tieliikennekeskuksesta kerrottiin STT:lle.

Ilta-Sanomien mukaan Tamperetta ruuhkautti osaltaan iltapäivän lopulla poliisioperaatio.

Poliisi pysäytti ydinkeskustassa raitiovaunun saatuaan hätänumeroon soiton sivulliselta, joka oli nähnyt uhkaavasti pukeutuneen porukan. Lopulta ilmeni, että ryhmällä oli naamiaisasut.

