Liigaseuralla karmea tilanne – 23 pelaajaa sivussa kokoonpanosta

KooKoon toiminta on ollut keskeytettynä tämän viikon ajan. Joukkueen on tarkoitus palata arkeen maanantaina 17. tammikuuta. KooKoo on joutunut siirtämään otteluitaan ja joutuu todennäköisesti tekemään samoin myös ensi viikolla. Seura tiedottaa tarvittaessa lisää mahdollisista siirrettävistä otteluista.

Joukkueen kokoonpanoon kuuluu 29 pelaajaa. Heistä 17:llä on todettu koronatartunta ja kuusi on jo muutenkin sivussa loukkaantumisien takia. Lähes normaaliin arkeen KooKoon on tarkoitus palata viikolla neljä. Välimaa kertoo, että koronatartunnan saaneista kenelläkään ei ole vakavia oireita, jotka vaatisivat sairaalahoitoa.