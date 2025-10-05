Poliisi tutkii Huittisissa tapahtunutta lietevaunun ojaanajoa törkeänä rattijuopumuksena sekä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Traktorin perässä ollut lietevaunu kaatui ojaan Huittisissa Harjuntaustantiellä lauantai-iltana, Lounais-Suomen poliisi tiedottaa.

Kun poliisi pääsi paikalle, he löysivät traktorin tieltä poikittain ja lietevaunun ojasta kaatuneena. Traktorin parikymppinen mieskuljettaja puhallutettiin, ja tuloksena oli 2,6 promillea, mikä ylittää törkeän rattijuopumuksen rajan räikeästi.

Ulosajon ja hätäkeskusilmoituksen välillä oli kulunut reilu tunti. Poliisi tulee esitutkinnassa selvittämään ulosajon todellisen promillemäärän. Kuljettaja selvisi ulosajosta vammoitta. Hän oli myös ajokiellossa, joten kuskia epäillään myös kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.