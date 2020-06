Liekehtivästä autosta löytyi vainaja Joensuussa – kahdeksan nuorta aikuista otettu kiinni: ”Kerrostaloasunnossa useampi poliisitehtävä illan ja yön aikana”

Poliisi sai maanantaina aamuyöllä puoli kolmen aikaan ilmoituksen tulessa olevasta henkilöautosta Joensuun Hasaniemessä. Tapahtumapaikalla ilmeni, että palavassa autossa on vainaja.

Poliisi on ottanut maanantaina kiinni suoraan tai välillisesti kahdeksan henkilöä. Henkilöt ovat 20–30-vuotiaita naisia ja miehiä. Kaikki henkilöt on yhdistetty illan ja yön tapahtumiin kerrostaloasunnon kautta.

– Tiedossa on kerrostalon parkkipaikka, jossa auto on ollut sunnuntai-iltana pysäköitynä. Saman kerrostalon eräässä asunnossa on ollut useampi poliisitehtävä kyseisen illan ja yön aikana, kertoo rikoskomisario Simo Hämäläinen MTV Uutisille.